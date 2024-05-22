https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html

Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт

Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2024

Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт

Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:19

2024-05-22T16:19

2024-05-22T16:34

азия

африка

латинская америка

брикс

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института прикладных экономических исследований Уолтер А. Десидера Нето. "БРИКС расширяется... И эта тенденция позитивна для всего мира, поскольку организация основана на принципах равенства и справедливости", - сказал он на полях Академического форума БРИКС 2024. БРИКС, по его словам, не имеет ни аналогов, ни равных себе международных образований. "Это не элитарный клуб, как, например, G7 и G20, а институт совершенно новых демократических экономических отношений между странами", - подчеркнул собеседник агентства. Деятельность БРИКС, заметил эксперт, способствует развитию не только государств - ее членов, но и в целом регионов, где они находятся, а это Азия, Африка и Латинская Америка. "БРИКС не только закладывает основы новых видов торгово-экономического сотрудничества между странами. Ее деятельность, таким образом, ведёт к установлению более справедливого экономического порядка", - заключил он.

https://ria.ru/20240520/briks-1947265183.html

https://ria.ru/20240520/briks-1947160259.html

азия

африка

латинская америка

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азия, африка, латинская америка, брикс