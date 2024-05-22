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Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2024
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16:19 22.05.2024 (обновлено: 16:34 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт - РИА Новости, 22.05.2024
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт
Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:19
2024-05-22T16:34
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института прикладных экономических исследований Уолтер А. Десидера Нето. "БРИКС расширяется... И эта тенденция позитивна для всего мира, поскольку организация основана на принципах равенства и справедливости", - сказал он на полях Академического форума БРИКС 2024. БРИКС, по его словам, не имеет ни аналогов, ни равных себе международных образований. "Это не элитарный клуб, как, например, G7 и G20, а институт совершенно новых демократических экономических отношений между странами", - подчеркнул собеседник агентства. Деятельность БРИКС, заметил эксперт, способствует развитию не только государств - ее членов, но и в целом регионов, где они находятся, а это Азия, Африка и Латинская Америка. "БРИКС не только закладывает основы новых видов торгово-экономического сотрудничества между странами. Ее деятельность, таким образом, ведёт к установлению более справедливого экономического порядка", - заключил он.
https://ria.ru/20240520/briks-1947265183.html
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азия, африка, латинская америка, брикс
Азия, Африка, Латинская Америка, БРИКС
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт

Нето: расширение БРИКС ведёт к установлению нового экономического порядка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института прикладных экономических исследований Уолтер А. Десидера Нето.
"БРИКС расширяется... И эта тенденция позитивна для всего мира, поскольку организация основана на принципах равенства и справедливости", - сказал он на полях Академического форума БРИКС 2024.
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БРИКС, по его словам, не имеет ни аналогов, ни равных себе международных образований.
"Это не элитарный клуб, как, например, G7 и G20, а институт совершенно новых демократических экономических отношений между странами", - подчеркнул собеседник агентства.
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Деятельность БРИКС, заметил эксперт, способствует развитию не только государств - ее членов, но и в целом регионов, где они находятся, а это Азия, Африка и Латинская Америка.
"БРИКС не только закладывает основы новых видов торгово-экономического сотрудничества между странами. Ее деятельность, таким образом, ведёт к установлению более справедливого экономического порядка", - заключил он.
 
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