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Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека - РИА Новости, 22.05.2024
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02:10 22.05.2024 (обновлено: 10:19 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/braziliya-1947553053.html
Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека
Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека - РИА Новости, 22.05.2024
Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека
Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются с начала мая, достигло 161, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:10
2024-05-22T10:19
риу-гранди-ду-сул (штат)
в мире
бразилия
порту-алегри
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются с начала мая, достигло 161, сообщила служба гражданской защиты региона. "Раненых: 806, пропало без вести: 85, подтвержденные смерти: 161", - говорится в сводке на сайте гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул. По данным спасателей, с начала наводнений около трех недель назад 581 тысяча человек покинули свои дома, еще 71,5 тысячи находятся во временных убежищах. Всего стихийное бедствие затронуло 2,34 миллиона жителей штата в 467 муниципалитетах из 497. В спасательных работах в регионе до сих пор задействованы более 27 тысяч человек, 18 самолетов и 265 судов. Согласно графикам на сайте гражданской защиты, уровень реки Гуайба, протекающей через столицу штата Порту-Алегри, составляет сейчас 4,02 метра при том, что наводнением считается уровень 3 метра. Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Уругваем переживает тяжелый гуманитарный кризис в связи с наводнениями. В регионе наблюдаются перебои с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости - перекрыты 106 участков автомагистралей, без света остаются более 180 тысяч потребителей, еще около 40 тысяч - без воды.
https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html
https://ria.ru/20240424/navodnenie-1941995420.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
порту-алегри
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риу-гранди-ду-сул (штат), в мире, бразилия, порту-алегри
Риу-Гранди-ду-Сул (штат), В мире, Бразилия, Порту-Алегри
Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека

Число жертв наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул достигло 161

© AFP 2024 / NELSON ALMEIDAРазрушенный после наводнений мост в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. 21 мая 2024
Разрушенный после наводнений мост в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AFP 2024 / NELSON ALMEIDA
Разрушенный после наводнений мост в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. 21 мая 2024
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются с начала мая, достигло 161, сообщила служба гражданской защиты региона.
"Раненых: 806, пропало без вести: 85, подтвержденные смерти: 161", - говорится в сводке на сайте гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул.
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
11 мая, 15:53
По данным спасателей, с начала наводнений около трех недель назад 581 тысяча человек покинули свои дома, еще 71,5 тысячи находятся во временных убежищах. Всего стихийное бедствие затронуло 2,34 миллиона жителей штата в 467 муниципалитетах из 497. В спасательных работах в регионе до сих пор задействованы более 27 тысяч человек, 18 самолетов и 265 судов.
Согласно графикам на сайте гражданской защиты, уровень реки Гуайба, протекающей через столицу штата Порту-Алегри, составляет сейчас 4,02 метра при том, что наводнением считается уровень 3 метра.
Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Уругваем переживает тяжелый гуманитарный кризис в связи с наводнениями. В регионе наблюдаются перебои с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости - перекрыты 106 участков автомагистралей, без света остаются более 180 тысяч потребителей, еще около 40 тысяч - без воды.
Путин на совещании по вопросам устранения ущерба от наводнений - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Путин проводит совещание по вопросам устранения ущерба от наводнений
24 апреля, 14:31
 
Риу-Гранди-ду-Сул (штат)В миреБразилияПорту-Алегри
 
 
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