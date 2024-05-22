https://ria.ru/20240522/braziliya-1947553053.html

Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека

Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека - РИА Новости, 22.05.2024

Число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 161 человека

Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются с начала мая, достигло 161, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:10

2024-05-22T02:10

2024-05-22T10:19

риу-гранди-ду-сул (штат)

в мире

бразилия

порту-алегри

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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются с начала мая, достигло 161, сообщила служба гражданской защиты региона. "Раненых: 806, пропало без вести: 85, подтвержденные смерти: 161", - говорится в сводке на сайте гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул. По данным спасателей, с начала наводнений около трех недель назад 581 тысяча человек покинули свои дома, еще 71,5 тысячи находятся во временных убежищах. Всего стихийное бедствие затронуло 2,34 миллиона жителей штата в 467 муниципалитетах из 497. В спасательных работах в регионе до сих пор задействованы более 27 тысяч человек, 18 самолетов и 265 судов. Согласно графикам на сайте гражданской защиты, уровень реки Гуайба, протекающей через столицу штата Порту-Алегри, составляет сейчас 4,02 метра при том, что наводнением считается уровень 3 метра. Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Уругваем переживает тяжелый гуманитарный кризис в связи с наводнениями. В регионе наблюдаются перебои с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости - перекрыты 106 участков автомагистралей, без света остаются более 180 тысяч потребителей, еще около 40 тысяч - без воды.

https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html

https://ria.ru/20240424/navodnenie-1941995420.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

порту-алегри

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риу-гранди-ду-сул (штат), в мире, бразилия, порту-алегри