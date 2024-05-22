https://ria.ru/20240522/blinken-1947730737.html
Ливанский политолог раскритиковал заявление Блинкена о гибели Раиси
Ливанский политолог раскритиковал заявление Блинкена о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Ливанский политолог раскритиковал заявление Блинкена о гибели Раиси
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси сделаны с целью расколоть иранское общество, США традиционно... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:32
2024-05-22T18:32
2024-05-22T18:32
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иран
сша
азербайджан
энтони блинкен
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
государственный департамент сша
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БЕЙРУТ, 22 мая - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси сделаны с целью расколоть иранское общество, США традиционно пытаются представить противостоящие им государства в качестве врагов своего народа, заявил РИА Новости ливанский политолог и иранист Аля Хасан. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента. "С момента авиакатастрофы, унесшей жизни президента Раиси и ряда других представителей иранского руководства, американская администрация пытается своими заявлениями спровоцировать разногласия среди иранцев и представить власть в Иране как некий диктаторский режим… Покойный президент пришел к власти в результате демократических всенародных выборов, он многое сделал на этом посту, о чем лучше всего свидетельствуют миллионные шествия желающих проститься с ним", - считает иранский эксперт. "США оценивают любые события со своих собственных позиций, они всегда пытаются представить противостоящие им государства в качестве врагов своего народа, чтобы расколоть общество и этим путем реализовать те цели, которые не удалось осуществить с помощью санкций или военным путем", - добавил он. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах. Во вторник, 21 мая, с ними простились жители городов Тебриз и Кум, затем тела были направлены в столицу, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.
https://ria.ru/20240521/blinken-1947539064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, азербайджан, энтони блинкен, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, государственный департамент сша, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Азербайджан, Энтони Блинкен, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Государственный департамент США, Крушение вертолета президента Ирана
Ливанский политолог раскритиковал заявление Блинкена о гибели Раиси
Ливанский эксперт: слова Блинкена о Раиси — попытка расколоть иранское общество
БЕЙРУТ, 22 мая - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси сделаны с целью расколоть иранское общество, США традиционно пытаются представить противостоящие им государства в качестве врагов своего народа, заявил РИА Новости ливанский политолог и иранист Аля Хасан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента.
"С момента авиакатастрофы, унесшей жизни президента Раиси и ряда других представителей иранского руководства, американская администрация пытается своими заявлениями спровоцировать разногласия среди иранцев и представить власть в Иране как некий диктаторский режим… Покойный президент пришел к власти в результате демократических всенародных выборов, он многое сделал на этом посту, о чем лучше всего свидетельствуют миллионные шествия желающих проститься с ним", - считает иранский эксперт.
«
"США оценивают любые события со своих собственных позиций, они всегда пытаются представить противостоящие им государства в качестве врагов своего народа, чтобы расколоть общество и этим путем реализовать те цели, которые не удалось осуществить с помощью санкций или военным путем", - добавил он.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах. Во вторник, 21 мая, с ними простились жители городов Тебриз и Кум, затем тела были направлены в столицу, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.