https://ria.ru/20240522/blinken-1947631480.html

В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси

В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:54

2024-05-22T12:54

2024-05-22T18:59

в мире

иран

сша

россия

энтони блинкен

дмитрий песков

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946149793_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_25f1b63845ce6fa86611e6442377cc93.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси."Говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа", — сказал представитель Кремля.Как уточнил Песков, он пока не видел высказывание Блинкена в оригинале, но ему трудно поверить, что высокопоставленный представитель США мог сделать такое "неловкое заявление".Накануне госсекретарь, отвечая на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше, когда Раиси погиб", заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от его смерти. Блинкен добавил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания. Днем ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Все находившиеся на борту погибли.

https://ria.ru/20240522/raisi-1947573570.html

https://ria.ru/20240522/raisi-1947560710.html

иран

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана