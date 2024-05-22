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В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:54
2024-05-22T12:54
2024-05-22T18:59
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энтони блинкен
дмитрий песков
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси."Говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа", — сказал представитель Кремля.Как уточнил Песков, он пока не видел высказывание Блинкена в оригинале, но ему трудно поверить, что высокопоставленный представитель США мог сделать такое "неловкое заявление".Накануне госсекретарь, отвечая на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше, когда Раиси погиб", заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от его смерти. Блинкен добавил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания. Днем ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Все находившиеся на борту погибли.
https://ria.ru/20240522/raisi-1947573570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
Песков назвал хамскими слова Блинкена, что народ Ирана выиграл от смерти Раиси