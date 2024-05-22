Рейтинг@Mail.ru
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 22.05.2024 (обновлено: 18:59 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/blinken-1947631480.html
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:54
2024-05-22T18:59
в мире
иран
сша
россия
энтони блинкен
дмитрий песков
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946149793_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_25f1b63845ce6fa86611e6442377cc93.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси."Говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа", — сказал представитель Кремля.Как уточнил Песков, он пока не видел высказывание Блинкена в оригинале, но ему трудно поверить, что высокопоставленный представитель США мог сделать такое "неловкое заявление".Накануне госсекретарь, отвечая на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше, когда Раиси погиб", заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от его смерти. Блинкен добавил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания. Днем ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Все находившиеся на борту погибли.
https://ria.ru/20240522/raisi-1947573570.html
https://ria.ru/20240522/raisi-1947560710.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946149793_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3040649cde3b4640ee9b0c3b19d6f6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси

Песков назвал хамскими слова Блинкена, что народ Ирана выиграл от смерти Раиси

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
"Говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа", — сказал представитель Кремля.
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
У истории крушения вертолета Раиси есть "темные стороны", пишут СМИ
09:03
Как уточнил Песков, он пока не видел высказывание Блинкена в оригинале, но ему трудно поверить, что высокопоставленный представитель США мог сделать такое "неловкое заявление".
Накануне госсекретарь, отвечая на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше, когда Раиси погиб", заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от его смерти. Блинкен добавил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания. Днем ранее Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Все находившиеся на борту погибли.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Турецкий политик не исключил, что Раиси погиб в результате диверсии
05:22
 
В миреИранСШАРоссияЭнтони БлинкенДмитрий ПесковХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала