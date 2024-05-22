https://ria.ru/20240522/bespilotniki-1947566353.html
Над Белгородской и Калужской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Над Белгородской и Калужской областями за ночь сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 22.05.2024
Над Белгородской и Калужской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Калужской, сообщили в Минобороны России РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:27
2024-05-22T07:27
2024-05-22T07:30
специальная военная операция на украине
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калужская область
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Калужской, сообщили в Минобороны РоссииВ течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Калужской области.
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россия, калужская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Калужской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Калужской областями четыре БПЛА