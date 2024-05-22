https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947584970.html

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

ВСУ нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:02

2024-05-22T10:02

2024-05-22T14:20

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Повреждены пути и контактная сеть.Движение пригородных поездов от станции Толоконное до Наумовки временно остановили.По маршруту сохраняется автобусное движение по расписанию, в случае необходимости власти пустят дополнительный автобус, уточнил Гладков.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

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белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков