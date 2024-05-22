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В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 22.05.2024 (обновлено: 14:20 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947584970.html
В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд
В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд
ВСУ нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:02
2024-05-22T14:20
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Повреждены пути и контактная сеть.Движение пригородных поездов от станции Толоконное до Наумовки временно остановили.По маршруту сохраняется автобусное движение по расписанию, в случае необходимости власти пустят дополнительный автобус, уточнил Гладков.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
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Повреждены пути и контактная сеть.
Движение пригородных поездов от станции Толоконное до Наумовки временно остановили.
По маршруту сохраняется автобусное движение по расписанию, в случае необходимости власти пустят дополнительный автобус, уточнил Гладков.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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