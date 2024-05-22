https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947566627.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над брянской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:33
2024-05-22T07:33
2024-05-22T07:35
специальная военная операция на украине
брянская область
навлинский район
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над брянской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240522/bespilotniki-1947566353.html
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брянская область, навлинский район, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Навлинский район, Александр Богомаз, Россия
Над Брянской областью сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью БПЛА