https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947566627.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен над брянской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T07:33

2024-05-22T07:33

2024-05-22T07:35

специальная военная операция на украине

брянская область

навлинский район

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над брянской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240522/bespilotniki-1947566353.html

брянская область

навлинский район

россия

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брянская область, навлинский район, александр богомаз, россия