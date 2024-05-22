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В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 22.05.2024 (обновлено: 06:31 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947563111.html
В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
В Калужской области сбили беспилотник
Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Дзержинском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:28
2024-05-22T06:31
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
дзержинский район
владислав шапша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Дзержинском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работает оперативная группа.
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калужская область
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калужская область, происшествия, дзержинский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Дзержинский район, Владислав Шапша
В Калужской области сбили беспилотник

Губернатор Шапша: ПВО сбила в Дзержинском районе Калужской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВойска противовоздушной обороны (ПВО) России
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Войска противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Дзержинском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
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Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
02:44
Отмечается, что на месте работает оперативная группа.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествияДзержинский районВладислав Шапша
 
 
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