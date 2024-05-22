https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947563111.html

В Калужской области сбили беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024

В Калужской области сбили беспилотник

Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Дзержинском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:28

2024-05-22T06:28

2024-05-22T06:31

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

дзержинский район

владислав шапша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Дзержинском районе Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20240522/staryy_oskol-1947554103.html

калужская область

дзержинский район

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калужская область, происшествия, дзержинский район, владислав шапша