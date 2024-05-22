https://ria.ru/20240522/berbok-1947670135.html

Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина

Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина - РИА Новости, 22.05.2024

Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:54

2024-05-22T14:54

2024-05-22T15:08

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анналена бербок

мид германии

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она заявила в интервью ZDF во время визита в Киев."Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — утверждает дипломат.Бербок также безосновательно заявила, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html

https://ria.ru/20240522/berbok-1947604337.html

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