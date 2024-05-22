https://ria.ru/20240522/berbok-1947670135.html
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина - РИА Новости, 22.05.2024
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:54
2024-05-22T14:54
2024-05-22T15:08
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
анналена бербок
мид германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947582331_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8f15e36aa4b305d12a31be7cf79f52b2.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она заявила в интервью ZDF во время визита в Киев."Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — утверждает дипломат.Бербок также безосновательно заявила, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
https://ria.ru/20240522/berbok-1947604337.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947582331_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_28e040653f2b83bd94dc19d45b2683cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, анналена бербок, мид германии
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Анналена Бербок, МИД Германии
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать диалог по Украине