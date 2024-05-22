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Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина - РИА Новости, 22.05.2024
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14:54 22.05.2024 (обновлено: 15:08 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/berbok-1947670135.html
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина - РИА Новости, 22.05.2024
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина
Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:54
2024-05-22T15:08
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она заявила в интервью ZDF во время визита в Киев."Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — утверждает дипломат.Бербок также безосновательно заявила, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Анналена Бербок, МИД Германии
Бербок в Киеве выступила с дерзким обвинением в адрес Путина

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать диалог по Украине

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на Украине. 21 мая 2024
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на Украине. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на Украине. 21 мая 2024
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем она заявила в интервью ZDF во время визита в Киев.
"Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору", — утверждает дипломат.
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Бербок также безосновательно заявила, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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