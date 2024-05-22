https://ria.ru/20240522/berbok-1947604337.html

"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев

"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев - РИА Новости, 22.05.2024

"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев

Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:27

2024-05-22T11:27

2024-05-22T16:09

в мире

германия

украина

киев

анналена бербок

борис писториус

олаф шольц

der spiegel

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947467101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_375c2794747149618c311153eebf2c97.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel."Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", — подчеркнули в издании.Автор статьи поясняет, что отсутствие военной помощи свидетельствует о провале оружейной политики ФРГ. Так, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), созданная с подачи Бербок и министра обороны Германии Бориса Писториуса для укрепления украинской ПВО, не принесла значимых результатов, говорится в публикации. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не выразил желание передать Украине системы ПВО. Кроме того, добавили в материале, украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем."Учитывая явный отказ канцлера Олафа Шольца (в отправке ракет Taurus. — Прим. ред.), украинское правительство, похоже, потеряло надежду когда-либо получить дальнобойное оружие из Германии", — заключили в публикации.Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.Читайте в Дзен: Конец господства США: американские авианосцы лишили ключевого компонентаПлатите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок. Что просит Киев у Берлина

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html

https://ria.ru/20240521/berbok-1947536012.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, анналена бербок, борис писториус, олаф шольц, der spiegel