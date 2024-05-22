"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев
Spiegel: Бербок прибыла на Украину, не пообещав военной помощи Киеву
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", — подчеркнули в издании.
Автор статьи поясняет, что отсутствие военной помощи свидетельствует о провале оружейной политики ФРГ. Так, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), созданная с подачи Бербок и министра обороны Германии Бориса Писториуса для укрепления украинской ПВО, не принесла значимых результатов, говорится в публикации. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не выразил желание передать Украине системы ПВО. Кроме того, добавили в материале, украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем.
"Учитывая явный отказ канцлера Олафа Шольца (в отправке ракет Taurus. — Прим. ред.), украинское правительство, похоже, потеряло надежду когда-либо получить дальнобойное оружие из Германии", — заключили в публикации.
Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.