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"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев - РИА Новости, 22.05.2024
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11:27 22.05.2024 (обновлено: 16:09 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/berbok-1947604337.html
"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев
"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев - РИА Новости, 22.05.2024
"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев
Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:27
2024-05-22T16:09
в мире
германия
украина
киев
анналена бербок
борис писториус
олаф шольц
der spiegel
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel."Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", — подчеркнули в издании.Автор статьи поясняет, что отсутствие военной помощи свидетельствует о провале оружейной политики ФРГ. Так, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), созданная с подачи Бербок и министра обороны Германии Бориса Писториуса для укрепления украинской ПВО, не принесла значимых результатов, говорится в публикации. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не выразил желание передать Украине системы ПВО. Кроме того, добавили в материале, украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем."Учитывая явный отказ канцлера Олафа Шольца (в отправке ракет Taurus. — Прим. ред.), украинское правительство, похоже, потеряло надежду когда-либо получить дальнобойное оружие из Германии", — заключили в публикации.Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.Читайте в Дзен: Конец господства США: американские авианосцы лишили ключевого компонентаПлатите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок. Что просит Киев у Берлина
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в мире, германия, украина, киев, анналена бербок, борис писториус, олаф шольц, der spiegel
В мире, Германия, Украина, Киев, Анналена Бербок, Борис Писториус, Олаф Шольц, Der Spiegel
"С пустыми руками": СМИ заметили неожиданную деталь в визите Бербок в Киев

Spiegel: Бербок прибыла на Украину, не пообещав военной помощи Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 21 мая 2024 года
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Это все слова сочувствия. Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", — подчеркнули в издании.
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Автор статьи поясняет, что отсутствие военной помощи свидетельствует о провале оружейной политики ФРГ. Так, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), созданная с подачи Бербок и министра обороны Германии Бориса Писториуса для укрепления украинской ПВО, не принесла значимых результатов, говорится в публикации. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не выразил желание передать Украине системы ПВО. Кроме того, добавили в материале, украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем.
"Учитывая явный отказ канцлера Олафа Шольца (в отправке ракет Taurus. — Прим. ред.), украинское правительство, похоже, потеряло надежду когда-либо получить дальнобойное оружие из Германии", — заключили в публикации.
Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.
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