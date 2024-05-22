https://ria.ru/20240522/belgorod-1947678017.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в среду в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:28

2024-05-22T15:28

2024-05-22T15:28

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белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в среду в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. В мэрии также сообщили, что ракетная опасность объявлена и в самом Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

https://ria.ru/20240516/belgorod-1946361279.html

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