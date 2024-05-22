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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/belgorod-1947678017.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в среду в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:28
2024-05-22T15:28
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в среду в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. В мэрии также сообщили, что ракетная опасность объявлена и в самом Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240516/belgorod-1946361279.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Минобороны РФ Боевой пуск ракеты
 Боевой пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в среду в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
В мэрии также сообщили, что ракетная опасность объявлена и в самом Белгороде и Белгородском районе.
Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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