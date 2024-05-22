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В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 22.05.2024 (обновлено: 14:51 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/belgorod-1947668902.html
В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ
В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ
Один человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:50
2024-05-22T14:51
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась - пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма", - написал он. Отмечается, что на попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь. Кроме того, полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html
грайворон
белгородская область
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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ

Гладков: при атаке дроном ВСУ АЗС в Белгородской области пострадал человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась - пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма", - написал он.
Отмечается, что на попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь. Кроме того, полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. На месте работают оперативные службы.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона погибла женщина
Вчера, 08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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