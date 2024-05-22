https://ria.ru/20240522/belgorod-1947668902.html

В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ

В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгородской области один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ

Один человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:50

2024-05-22T14:50

2024-05-22T14:51

происшествия

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек пострадал после атаки дроном ВСУ заправки в Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась - пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма", - написал он. Отмечается, что на попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь. Кроме того, полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240521/dron-1947331224.html

грайворон

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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины