ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Гладков: более 40 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. 21 мая 2024
Последствия атаки ВСУ в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. 21 мая 2024
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 21 мая по 8 районам было выпущено 30 снарядов, также были атаки с использованием 43 беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около 60 см и обломки взрывоопасного предмета. Ожидается приезд взрывотехников для обследования, уточнил глава региона. Различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, объекте связи, двух сельхозпредприятиях и 18 транспортных средствах.
"В Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. Погибла мирная жительница – в результате взрыва женщина скончалась на месте от полученных ран. Три человека пострадали... Движущийся по автодороге между селами Устинка и Ясные Зори автомобиль также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадала женщина", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе селу Черемошное выпущено 5 артиллерийских снарядов. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Черемошное, Журавлевка, Головино и Веселая Лопань. В Борисовском районе в селе Зозули с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, в селе Грузское двумя дронами-камикадзе атакованы два транспортных средства. В Валуйском городском округе, по словам главы области, в селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Село Долгое атаковано двумя дроноами-камикадзе.
"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Плотвянка – один гранатометный выстрел… В Краснояружском районе на окраине села Графовка из стрелкового оружия сбит FPV-дрон... Под минометный обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 5 прилетов... В Старооскольском городском округе над городом Старый Оскол системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... Ещё один беспилотник самолетного типа сбит между селами Сорокино и Незнамово", - подчеркнул губернатор.
По данным главы региона, в Грайворонском городском округе дроны атаковали окраины сел Новостроевка-Вторая, Козинка, хутор Масычево и села Пороз, Безымено. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Муром - 8 артиллерийских снарядов. Помимо этого, установлены атаки беспилотников в селах Новая Таволжанка, Вознесеновка, Муром, поселок Красное, в селе Ржевка при падении дрона-камикадзе пострадала мирная жительница. Над территорией округа системой ПВО сбито два БПЛА противника, отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.