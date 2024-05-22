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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 22.05.2024
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14:32 22.05.2024 (обновлено: 14:54 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/belgorod-1947660224.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:32
2024-05-22T14:54
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 21 мая по 8 районам было выпущено 30 снарядов, также были атаки с использованием 43 беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около 60 см и обломки взрывоопасного предмета. Ожидается приезд взрывотехников для обследования, уточнил глава региона. Различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, объекте связи, двух сельхозпредприятиях и 18 транспортных средствах. "В Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. Погибла мирная жительница – в результате взрыва женщина скончалась на месте от полученных ран. Три человека пострадали... Движущийся по автодороге между селами Устинка и Ясные Зори автомобиль также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадала женщина", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе селу Черемошное выпущено 5 артиллерийских снарядов. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Черемошное, Журавлевка, Головино и Веселая Лопань. В Борисовском районе в селе Зозули с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, в селе Грузское двумя дронами-камикадзе атакованы два транспортных средства. В Валуйском городском округе, по словам главы области, в селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Село Долгое атаковано двумя дроноами-камикадзе. "В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Плотвянка – один гранатометный выстрел… В Краснояружском районе на окраине села Графовка из стрелкового оружия сбит FPV-дрон... Под минометный обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 5 прилетов... В Старооскольском городском округе над городом Старый Оскол системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... Ещё один беспилотник самолетного типа сбит между селами Сорокино и Незнамово", - подчеркнул губернатор. По данным главы региона, в Грайворонском городском округе дроны атаковали окраины сел Новостроевка-Вторая, Козинка, хутор Масычево и села Пороз, Безымено. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Муром - 8 артиллерийских снарядов. Помимо этого, установлены атаки беспилотников в селах Новая Таволжанка, Вознесеновка, Муром, поселок Красное, в селе Ржевка при падении дрона-камикадзе пострадала мирная жительница. Над территорией округа системой ПВО сбито два БПЛА противника, отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html
https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз

Гладков: более 40 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. 21 мая 2024
Последствия атаки ВСУ в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. 21 мая 2024
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 21 мая по 8 районам было выпущено 30 снарядов, также были атаки с использованием 43 беспилотников, включая сброс 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около 60 см и обломки взрывоопасного предмета. Ожидается приезд взрывотехников для обследования, уточнил глава региона. Различные разрушения выявлены в 19 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, объекте связи, двух сельхозпредприятиях и 18 транспортных средствах.
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Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль. Погибла мирная жительница – в результате взрыва женщина скончалась на месте от полученных ран. Три человека пострадали... Движущийся по автодороге между селами Устинка и Ясные Зори автомобиль также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадала женщина", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе селу Черемошное выпущено 5 артиллерийских снарядов. Атаки беспилотников зафиксированы в селах Черемошное, Журавлевка, Головино и Веселая Лопань. В Борисовском районе в селе Зозули с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, в селе Грузское двумя дронами-камикадзе атакованы два транспортных средства. В Валуйском городском округе, по словам главы области, в селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Село Долгое атаковано двумя дроноами-камикадзе.
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"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Плотвянка – один гранатометный выстрел… В Краснояружском районе на окраине села Графовка из стрелкового оружия сбит FPV-дрон... Под минометный обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 5 прилетов... В Старооскольском городском округе над городом Старый Оскол системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа... Ещё один беспилотник самолетного типа сбит между селами Сорокино и Незнамово", - подчеркнул губернатор.
По данным главы региона, в Грайворонском городском округе дроны атаковали окраины сел Новостроевка-Вторая, Козинка, хутор Масычево и села Пороз, Безымено. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 снарядов из РСЗО, по селу Муром - 8 артиллерийских снарядов. Помимо этого, установлены атаки беспилотников в селах Новая Таволжанка, Вознесеновка, Муром, поселок Красное, в селе Ржевка при падении дрона-камикадзе пострадала мирная жительница. Над территорией округа системой ПВО сбито два БПЛА противника, отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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