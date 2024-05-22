https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html

Штаб Байдена ищет специалиста по мемам

Штаб Байдена ищет специалиста по мемам - РИА Новости, 22.05.2024

Штаб Байдена ищет специалиста по мемам

Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:13

2024-05-22T23:13

2024-05-22T23:13

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делавэр

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook. "Контент менеджер и менеджер по мемам", - говорится в заголовке вакансии. В обязанности специалиста будут входить связи с медиа, подкастерами и "страницами с мемами в соцсетях", поиск и развитие возможностей по сотрудничеству, а также предложение "инновационных идей". Соискатель должен обладать опытом в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет, а также понимать цифровой ландшафт и тренды, говорится в вакансии. Для работы придется переехать в штат Делавэр, а еще обновить прививку от коронавируса, указывает штаб. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, делавэр, джо байден