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Штаб Байдена ищет специалиста по мемам - РИА Новости, 22.05.2024
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23:13 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html
Штаб Байдена ищет специалиста по мемам
Штаб Байдена ищет специалиста по мемам - РИА Новости, 22.05.2024
Штаб Байдена ищет специалиста по мемам
Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:13
2024-05-22T23:13
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook. "Контент менеджер и менеджер по мемам", - говорится в заголовке вакансии. В обязанности специалиста будут входить связи с медиа, подкастерами и "страницами с мемами в соцсетях", поиск и развитие возможностей по сотрудничеству, а также предложение "инновационных идей". Соискатель должен обладать опытом в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет, а также понимать цифровой ландшафт и тренды, говорится в вакансии. Для работы придется переехать в штат Делавэр, а еще обновить прививку от коронавируса, указывает штаб. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, технологии, сша, делавэр, джо байден
В мире, Технологии, США, Делавэр, Джо Байден
Штаб Байдена ищет специалиста по мемам

Штаб по переизбранию Байдена ищет в команду специалиста по мемам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook.
«
"Контент менеджер и менеджер по мемам", - говорится в заголовке вакансии.
В обязанности специалиста будут входить связи с медиа, подкастерами и "страницами с мемами в соцсетях", поиск и развитие возможностей по сотрудничеству, а также предложение "инновационных идей".
Соискатель должен обладать опытом в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет, а также понимать цифровой ландшафт и тренды, говорится в вакансии. Для работы придется переехать в штат Делавэр, а еще обновить прививку от коронавируса, указывает штаб.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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