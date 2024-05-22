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США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ataki-1947765268.html
США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен
США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.05.2024
США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен
США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:02
2024-05-22T22:02
в мире
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сша
россия
энтони блинкен
ллойд остин
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена. "Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - заявил Блинкен на слушаниях в комитете палаты представителей США. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, ллойд остин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен

Блинкен заявил, что США не поддерживают удары Украины по территории России

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена.
«
"Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - заявил Блинкен на слушаниях в комитете палаты представителей США.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТО
 
 
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