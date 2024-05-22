https://ria.ru/20240522/ataki-1947765268.html

США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен

США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен - РИА Новости, 22.05.2024

США не поддерживают атаки Украины на Россию, заявил Блинкен

США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:02

2024-05-22T22:02

2024-05-22T22:02

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена. "Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - заявил Блинкен на слушаниях в комитете палаты представителей США. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, ллойд остин, сергей лавров, нато