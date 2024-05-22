https://ria.ru/20240522/ataka-1947751819.html

ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино

ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино

Атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:04

2024-05-22T20:04

2024-05-22T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

моспино

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник впервые применил по территории Донецкой Народной Республики ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью. Это первое применение данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики", - говорится в видеотчете, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что ВСУ войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино. Глава ДНР Денис Пушилин позже сообщил, что ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела получили шесть мирных жителей. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html

моспино

донецкая народная республика

донецк

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в мире, моспино, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины