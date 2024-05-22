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ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 22.05.2024 (обновлено: 20:05 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ataka-1947751819.html
ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино
ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино
Атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:04
2024-05-22T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
моспино
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник впервые применил по территории Донецкой Народной Республики ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью. Это первое применение данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики", - говорится в видеотчете, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что ВСУ войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино. Глава ДНР Денис Пушилин позже сообщил, что ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела получили шесть мирных жителей. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html
моспино
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в мире, моспино, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Моспино, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино

Украинские войска впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при атаке на Моспино

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Противник впервые применил по территории Донецкой Народной Республики ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью. Это первое применение данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики", - говорится в видеотчете, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что ВСУ войска в 14.10 выпустили ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью по Моспино. Глава ДНР Денис Пушилин позже сообщил, что ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела получили шесть мирных жителей.
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоспиноДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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