https://ria.ru/20240522/ataka-1947744011.html

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:08

2024-05-22T19:08

2024-05-22T19:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

архангельское

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал здание школы - повреждена кровля", - написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив. что никто из мирных жителей не пострадал. В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков, отметив, что пострадавших там тоже нет. Оперативные службы работают на местах, проинформировал губернатор.

https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html

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происшествия, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины