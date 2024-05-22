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Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
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19:08 22.05.2024 (обновлено: 19:09 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ataka-1947744011.html
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:08
2024-05-22T19:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал здание школы - повреждена кровля", - написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив. что никто из мирных жителей не пострадал. В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков, отметив, что пострадавших там тоже нет. Оперативные службы работают на местах, проинформировал губернатор.
https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html
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происшествия, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Гладков: два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал здание школы - повреждена кровля", - написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив. что никто из мирных жителей не пострадал.
В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков, отметив, что пострадавших там тоже нет.
Оперативные службы работают на местах, проинформировал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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