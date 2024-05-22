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Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:08
2024-05-22T19:08
2024-05-22T19:09
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ, повреждены кровли школы и сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал здание школы - повреждена кровля", - написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив. что никто из мирных жителей не пострадал. В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков, отметив, что пострадавших там тоже нет. Оперативные службы работают на местах, проинформировал губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
Гладков: два села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ