https://ria.ru/20240522/asi-1947727918.html

АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса

АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 22.05.2024

АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании набсовета представила президенту России Владимиру Путину Стандарт... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:09

2024-05-22T18:09

2024-05-22T18:09

экономика

технологии

россия

светлана чупшева

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании набсовета представила президенту России Владимиру Путину Стандарт общественного капитала бизнеса. Ранее Путин давал соответствующее поручение о разработке такого стандарта для бизнеса. "Мы не изобретали велосипед - мы изучили лучший международный опыт, программы по устойчивому развитию. Посмотрели, какие системы мотивации есть сегодня в регионах, деловых объединениях. Мы изучили рекомендации Центрального Банка по устойчивому развитию и корпоративному управлению", - рассказала Чупшева. По ее словам, стандарт в том числе учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, заботу о сотрудниках, поддержку социальных программ, охрану окружающей среды. Он заложит основы для стимулирования бизнеса по итогам оценки. Документ включит существующие инструменты, разработанные Минэкономразвития России и Банком России. Соответствующая отчетность будет использоваться для выстраивания системы мотивации бизнеса.

https://ria.ru/20240522/putin-1947699762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)