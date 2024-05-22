https://ria.ru/20240522/asi-1947727918.html
АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса
АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 22.05.2024
АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса
Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании набсовета представила президенту России Владимиру Путину Стандарт... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:09
2024-05-22T18:09
2024-05-22T18:09
экономика
технологии
россия
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании набсовета представила президенту России Владимиру Путину Стандарт общественного капитала бизнеса. Ранее Путин давал соответствующее поручение о разработке такого стандарта для бизнеса. "Мы не изобретали велосипед - мы изучили лучший международный опыт, программы по устойчивому развитию. Посмотрели, какие системы мотивации есть сегодня в регионах, деловых объединениях. Мы изучили рекомендации Центрального Банка по устойчивому развитию и корпоративному управлению", - рассказала Чупшева. По ее словам, стандарт в том числе учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, заботу о сотрудниках, поддержку социальных программ, охрану окружающей среды. Он заложит основы для стимулирования бизнеса по итогам оценки. Документ включит существующие инструменты, разработанные Минэкономразвития России и Банком России. Соответствующая отчетность будет использоваться для выстраивания системы мотивации бизнеса.
https://ria.ru/20240522/putin-1947699762.html
https://ria.ru/20240522/putin-1947701508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Россия, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
АСИ представило Путину стандарт общественного капитала бизнеса
Глава АСИ Чупшева представила Путину стандарт общественного капитала бизнеса
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании набсовета представила президенту России Владимиру Путину Стандарт общественного капитала бизнеса.
Ранее Путин давал соответствующее поручение о разработке такого стандарта для бизнеса.
"Мы не изобретали велосипед - мы изучили лучший международный опыт, программы по устойчивому развитию. Посмотрели, какие системы мотивации есть сегодня в регионах, деловых объединениях. Мы изучили рекомендации Центрального Банка по устойчивому развитию и корпоративному управлению", - рассказала Чупшева.
По ее словам, стандарт в том числе учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, заботу о сотрудниках, поддержку социальных программ, охрану окружающей среды. Он заложит основы для стимулирования бизнеса по итогам оценки.
Документ включит существующие инструменты, разработанные Минэкономразвития
России и Банком России. Соответствующая отчетность будет использоваться для выстраивания системы мотивации бизнеса.