https://ria.ru/20240522/asi-1947721510.html
Путин пообещал сделать все для поддержки Агентства стратегических инициатив
Путин пообещал сделать все для поддержки Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 22.05.2024
Путин пообещал сделать все для поддержки Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин пообещал делать все возможное, чтобы поддержать Агентство стратегических инициатив (АСИ), за 10 лет работы оно стало эффективным РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:38
2024-05-22T17:38
2024-05-22T17:38
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал делать все возможное, чтобы поддержать Агентство стратегических инициатив (АСИ), за 10 лет работы оно стало эффективным инструментом в экономической жизни страны. Глава государства в среду принимает участие в заседании наблюдательного совета АСИ. "Хочу поблагодарить всех, кто занимается работой и развитием АСИ, пожелать им успехов. Со своей стороны, конечно, все буду делать для того, чтобы вас поддержать", - сказал Путин. "Агентство стратегических инициатив за 10 лет своего существования, функционирования стало хорошим, серьезным, эффективным инструментом в экономической жизни страны. И выполняет эту свою роль достаточно успешно, при поддержке конечно присутствующих здесь на нашей встрече и тех коллег, которых сегодня нет на нашем совещании", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240522/asi-1947707630.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин пообещал сделать все для поддержки Агентства стратегических инициатив
Путин: за 10 лет работы АСИ стало эффективным инструментом в экономике страны