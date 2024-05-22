https://ria.ru/20240522/asi-1947713372.html
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы - РИА Новости, 22.05.2024
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы
Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:55
2024-05-22T16:55
2024-05-22T16:55
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. "Вопрос о нашей внутренней повестке, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ. Именно в этой логике с учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. Президент отметил, что в этом документе должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ в горизонте будущего десятилетия.
https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6d41116d27ce4d6596efae760b852b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы с учетом нацпроектов