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Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы - РИА Новости, 22.05.2024
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16:55 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/asi-1947713372.html
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы - РИА Новости, 22.05.2024
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы
Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:55
2024-05-22T16:55
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. "Вопрос о нашей внутренней повестке, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ. Именно в этой логике с учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. Президент отметил, что в этом документе должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ в горизонте будущего десятилетия.
https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы

Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы с учетом нацпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов.
«
"Вопрос о нашей внутренней повестке, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ. Именно в этой логике с учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент отметил, что в этом документе должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ в горизонте будущего десятилетия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин призвал отражать гражданские инициативы АСИ в нацпроектах
16:28
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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