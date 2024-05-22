https://ria.ru/20240522/asi-1947713372.html

Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы

Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы - РИА Новости, 22.05.2024

Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы

Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:55

2024-05-22T16:55

2024-05-22T16:55

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил АСИ разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации нацпроектов. "Вопрос о нашей внутренней повестке, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ. Именно в этой логике с учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. Президент отметил, что в этом документе должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ в горизонте будущего десятилетия.

https://ria.ru/20240522/putin-1947699022.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)