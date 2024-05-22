https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей - РИА Новости, 22.05.2024
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:44
2024-05-22T13:44
2024-05-22T16:27
туризм
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. "Большая концентрация (медуз. — Прим. ред.) у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу", — сказал он.Ранее в Сети появились кадры, где стрекающие заполонили берега Анапы. В местных СМИ явление получило название "кисель из медуз". Ученый призвал туристов не прикасаться к медузам."Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру, с медузой ризостомой или корнерот они способны оставлять на теле человека определенные ожоги", — сказал Абрамчук.Собеседник агентства также подчеркнул, что в глобальном смысле никаких экологических последствий у этого нет. По его словам, это явление ежегодно и системно наблюдается в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240131/pkhuket-1924522859.html
https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html
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Медузы у берегов Анапы
У берегов Анапы образовался "кисель" из медуз: эксперт из КубГУ пояснил РИА Новости, что это из-за шторма и сильного ветра. Медуз из-за непогоды прибило к берегу, трогать их нельзя, потому что они способны оставлять ожоги. Никаких глобальных экологических последствий у такого явления нет, отметил кандидат наук Алексей Абрамчук.
2024-05-22T13:44
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анапа, краснодарский край
Туризм, Анапа, Краснодарский край
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
Эксперт Абрамчук объяснил скопление медуз у берегов Анапы сильным ветром
КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.
«
"Большая концентрация (медуз. — Прим. ред.) у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу", — сказал он.
Ранее в Сети появились кадры, где стрекающие заполонили берега Анапы. В местных СМИ явление получило название "кисель из медуз".
Ученый призвал туристов не прикасаться к медузам.
"Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру, с медузой ризостомой или корнерот они способны оставлять на теле человека определенные ожоги", — сказал Абрамчук.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в глобальном смысле никаких экологических последствий у этого нет. По его словам, это явление ежегодно и системно наблюдается в Краснодарском крае.