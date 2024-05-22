Рейтинг@Mail.ru
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:44 22.05.2024 (обновлено: 16:27 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей - РИА Новости, 22.05.2024
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:44
2024-05-22T16:27
туризм
анапа
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947649825_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a0aa5594dc087d48c44d30dfb2de270.jpg
КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук. &quot;Большая концентрация (медуз. — Прим. ред.) у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу&quot;, — сказал он.Ранее в Сети появились кадры, где стрекающие заполонили берега Анапы. В местных СМИ явление получило название "кисель из медуз". Ученый призвал туристов не прикасаться к медузам."Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру, с медузой ризостомой или корнерот они способны оставлять на теле человека определенные ожоги", — сказал Абрамчук.Собеседник агентства также подчеркнул, что в глобальном смысле никаких экологических последствий у этого нет. По его словам, это явление ежегодно и системно наблюдается в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240131/pkhuket-1924522859.html
https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медузы у берегов Анапы
У берегов Анапы образовался "кисель" из медуз: эксперт из КубГУ пояснил РИА Новости, что это из-за шторма и сильного ветра. Медуз из-за непогоды прибило к берегу, трогать их нельзя, потому что они способны оставлять ожоги. Никаких глобальных экологических последствий у такого явления нет, отметил кандидат наук Алексей Абрамчук.
2024-05-22T13:44
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947649825_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11a5897aba6a7cde951e222cd068ca1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, краснодарский край
Туризм, Анапа, Краснодарский край
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей

Эксперт Абрамчук объяснил скопление медуз у берегов Анапы сильным ветром

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. У берегов Анапы из-за погодных явлений скопилось множество медуз, рассказал РИА Новости завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.
«

"Большая концентрация (медуз. — Прим. ред.) у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концентрирует или прибивает к берегу", — сказал он.

Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
На Пхукете на пляжи массово выносит медуз
31 января, 11:21
Ранее в Сети появились кадры, где стрекающие заполонили берега Анапы. В местных СМИ явление получило название "кисель из медуз".
Ученый призвал туристов не прикасаться к медузам.
"Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру, с медузой ризостомой или корнерот они способны оставлять на теле человека определенные ожоги", — сказал Абрамчук.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в глобальном смысле никаких экологических последствий у этого нет. По его словам, это явление ежегодно и системно наблюдается в Краснодарском крае.
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз
1 августа 2023, 07:31
 
ТуризмАнапаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала