https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией - РИА Новости, 22.05.2024

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС по доходам от российских активов экспроприацией. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:47

2024-05-22T12:47

2024-05-22T13:54

россия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС по доходам от российских активов экспроприацией. "Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией", — сказал он.Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает процесс оценки последствий этого шага ЕС и ответа на него в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать интересам страны.Евросоюз сегодня опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Совет ЕС утвердил его накануне, механизм вступает в силу 23 мая.Европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире