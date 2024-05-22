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Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией - РИА Новости, 22.05.2024
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12:47 22.05.2024 (обновлено: 13:54 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией - РИА Новости, 22.05.2024
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС по доходам от российских активов экспроприацией. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:47
2024-05-22T13:54
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС по доходам от российских активов экспроприацией. &quot;Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией&quot;, — сказал он.Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает процесс оценки последствий этого шага ЕС и ответа на него в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать интересам страны.Евросоюз сегодня опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Совет ЕС утвердил его накануне, механизм вступает в силу 23 мая.Европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947548834.html
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россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией

Песков: Россия оценит решения ЕС о замороженных активах и примет меры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение ЕС по доходам от российских активов экспроприацией.
«

"Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией", — сказал он.

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Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает процесс оценки последствий этого шага ЕС и ответа на него в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать интересам страны.
Евросоюз сегодня опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Совет ЕС утвердил его накануне, механизм вступает в силу 23 мая.
Европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
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Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
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Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
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