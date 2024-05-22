Рейтинг@Mail.ru
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:10 22.05.2024 (обновлено: 15:34 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/aktery-1947673146.html
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина - РИА Новости, 22.05.2024
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина
Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов РФ, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:10
2024-05-22T15:34
культура
россия
ссср
ялта
михаил пуговкин
ростсельмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947671123_0:378:2666:1878_1920x0_80_0_0_2bf8b27e37e3f03e0530c470339c29c3.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов РФ, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе союза. "Ушла из жизни Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна (27.08.1941г — 20.05.2024г)", - говорится в сообщении на сайте союза. Пуговкина-Лаврова много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями, напомнили в пресс-службе. Также она прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным. Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры "Ростсельмаш" Ростова-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Кроме того, вдова за свой счёт восстановила памятную доску в Крыму, которую открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея актера.
https://ria.ru/20130713/830459527.html
россия
ссср
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947671123_0:48:2666:2048_1920x0_80_0_0_fc70dbaeb68ab8de4d6c7c5451ff26a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, ялта, михаил пуговкин, ростсельмаш
Культура, Россия, СССР, Ялта, Михаил Пуговкин, Ростсельмаш
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина

Вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкИрина Пуговкина-Лаврова
Ирина Пуговкина-Лаврова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Ирина Пуговкина-Лаврова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов РФ, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе союза.
"Ушла из жизни Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна (27.08.1941г — 20.05.2024г)", - говорится в сообщении на сайте союза.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
Народный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
Пуговкина-Лаврова много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями, напомнили в пресс-службе. Также она прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным.
Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры "Ростсельмаш" Ростова-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Кроме того, вдова за свой счёт восстановила памятную доску в Крыму, которую открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея актера.
Михаил Пуговкин в фильме Иван Васильевич меняет профессию
Режиссер Якин и Яшка-артиллерист: любимые роли Михаила Пуговкина
13 июля 2013, 10:06
 
КультураРоссияСССРЯлтаМихаил ПуговкинРостсельмаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала