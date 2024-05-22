Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина
Вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет
Ирина Пуговкина-Лаврова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов РФ, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе союза.
"Ушла из жизни Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна (27.08.1941г — 20.05.2024г)", - говорится в сообщении на сайте союза.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
Народный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
Пуговкина-Лаврова много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями, напомнили в пресс-службе. Также она прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным.
Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры "Ростсельмаш" Ростова-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина, где хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Кроме того, вдова за свой счёт восстановила памятную доску в Крыму, которую открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея актера.
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