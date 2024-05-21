https://ria.ru/20240521/zerno-1947540249.html

ЕС резко нарастил импорт российского зерна

ЕС резко нарастил импорт российского зерна - РИА Новости, 21.05.2024

ЕС резко нарастил импорт российского зерна

Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:41

2024-05-21T22:41

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Так, в начале весны ЕС ввез 125,2 тысячи тонн сельхозпродукции. Месяцем ранее этот показатель составил 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%. Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции — почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания увеличила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч. Серьезно нарастила закупки Италия: если в феврале она приобрела две тысячи тонн зерна, то в марте — уже 12 тысяч. Импорт Польши за этот период увеличился в 2,8 раза — до 15,8 тысячи тонн. Главным закупщиком осталась Латвия. На прибалтийскую страну пришлось 47 тысяч тонн зерна, или 37% всего импорта Евросоюза. В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока эта инициатива находится на рассмотрении стран союза, заявил в начале мая представитель Еврокомиссии.

https://ria.ru/20240319/zerno-1934148698.html

https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, греция, испания, латвия, евросоюз, еврокомиссия