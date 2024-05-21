Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Конгрессвумен Грин: Зеленский для Украины диктатор, срок его полномочий истек
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине и призвала не заставлять американских налогоплательщиков помогать Киеву.
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"Зеленский для Украины теперь диктатор, поскольку срок его полномочий официально истек вчера, и он отменил выборы", - написала Грин в соцсети Х.
Она добавила, что Украина "не демократия", а американских налогоплательщиков нельзя заставлять "спонсировать правительство Украины по миллиарду в месяц", в том числе на поддержку в конфликте, "который они (вооруженный силы Украины - ред.) не могут выиграть".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.