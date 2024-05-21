https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947427699.html
"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
Владимир Зеленский каждый раз указывает разное количество систем ЗРК Patriot, когда требует их поставок от Запада, пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:49
2024-05-21T14:49
2024-05-21T17:48
украина
в мире
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский каждый раз указывает разное количество систем ЗРК Patriot, когда требует их поставок от Запада, пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Нужда лишь в двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба", — говорится в материале.Как указал эксперт, украинский политик каждый раз требует разное количество вооружения от Запада: в одном случае он потребовал несколько американских систем ПВО, а затем запросил уже несметное количество, после чего вновь пожелал лишь пару единиц.Боснич предположил, что Зеленский совершенно не понимает, о чем говорит во время своих обращений.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters обвинил Запад в слишком медленных поставках военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Читайте в Дзен: "Везли прямо из Румынии": подполье рассказало об ударах по станции в Черноморске. Чего лишились ВСУ за ночь?"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине. Уничтожили самое важное
https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html
https://ria.ru/20240521/ofitser-1947396297.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c1d998f11f32dac877fd2b0c4d88a8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, политика
Украина, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Политика
"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
infoBRICS: Зеленский каждый раз требует разное количество систем ЗРК Patriot