https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947427699.html

"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского

"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024

"Не знает, о чем говорит". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского

Владимир Зеленский каждый раз указывает разное количество систем ЗРК Patriot, когда требует их поставок от Запада, пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:49

2024-05-21T14:49

2024-05-21T17:48

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский каждый раз указывает разное количество систем ЗРК Patriot, когда требует их поставок от Запада, пишет обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Нужда лишь в двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба", — говорится в материале.Как указал эксперт, украинский политик каждый раз требует разное количество вооружения от Запада: в одном случае он потребовал несколько американских систем ПВО, а затем запросил уже несметное количество, после чего вновь пожелал лишь пару единиц.Боснич предположил, что Зеленский совершенно не понимает, о чем говорит во время своих обращений.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters обвинил Запад в слишком медленных поставках военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Читайте в Дзен: "Везли прямо из Румынии": подполье рассказало об ударах по станции в Черноморске. Чего лишились ВСУ за ночь?"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине. Уничтожили самое важное

https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html

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украина, в мире, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, политика