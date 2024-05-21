В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
Стано: ЕС продолжит считать Зеленского легитимным из-за невозможности выборов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В ЕС продолжат считать Владимира Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Стано, в частности, отметил, что в соответствии с украинской конституцией, действующий президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления в должность нового главы государства, а выборы, по мнению Брюсселя, "не представляются возможными из-за боевых действий". "У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано.
Зеленский с 21 мая не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы, заявил ранее РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.