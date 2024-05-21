Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947422126.html
В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным - РИА Новости, 21.05.2024
В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
В ЕС продолжат считать Владимира Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:35
2024-05-21T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
петер стано
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_95abf164ea3af43e83428994526a3a95.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В ЕС продолжат считать Владимира Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Стано, в частности, отметил, что в соответствии с украинской конституцией, действующий президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления в должность нового главы государства, а выборы, по мнению Брюсселя, "не представляются возможными из-за боевых действий". "У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано. Зеленский с 21 мая не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы, заявил ранее РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_71fefd910ccdb9d4cea1655805532f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, петер стано, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петер Стано, Евросоюз, Еврокомиссия
В Евросоюзе заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным

Стано: ЕС продолжит считать Зеленского легитимным из-за невозможности выборов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В ЕС продолжат считать Владимира Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
Вчера, 08:00
Стано, в частности, отметил, что в соответствии с украинской конституцией, действующий президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления в должность нового главы государства, а выборы, по мнению Брюсселя, "не представляются возможными из-за боевых действий". "У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано.
Зеленский с 21 мая не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы, заявил ранее РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Зеленский больше не имеет права представлять Украину, заявил Медведчук
Вчера, 08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетер СтаноЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала