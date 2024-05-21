https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947376731.html

В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского

В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024

В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского

В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из изложенной президентом России Владимиром Путиным в Китае позиции, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:12

2024-05-21T12:12

2024-05-21T12:30

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из изложенной президентом России Владимиром Путиным в Китае позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Один из журналистов задал вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление ООН о том, что там продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним генсек Антониу Гутерриш будет общаться, когда ему нужно будет связаться с украинским лидером. "Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", - сказал Песков журналистам. Президент в середине мая во время пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, владимир путин, в мире