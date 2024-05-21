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В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 21.05.2024 (обновлено: 12:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947376731.html
В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского
В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского
В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из изложенной президентом России Владимиром Путиным в Китае позиции, сообщил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:12
2024-05-21T12:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из изложенной президентом России Владимиром Путиным в Китае позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Один из журналистов задал вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление ООН о том, что там продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним генсек Антониу Гутерриш будет общаться, когда ему нужно будет связаться с украинским лидером. "Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", - сказал Песков журналистам. Президент в середине мая во время пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, В мире
В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского

Песков: в Кремле исходят из изложенной Путиным в Китае позиции по Зеленскому

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из изложенной президентом России Владимиром Путиным в Китае позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов задал вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление ООН о том, что там продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним генсек Антониу Гутерриш будет общаться, когда ему нужно будет связаться с украинским лидером.
"Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", - сказал Песков журналистам.
Президент в середине мая во время пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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