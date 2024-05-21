https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

Режим Зеленского привел Украину к катастрофе, заявил Арестович*

Режим Зеленского привел Украину к катастрофе, заявил Арестович* - РИА Новости, 21.05.2024

Режим Зеленского привел Украину к катастрофе, заявил Арестович*

Режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе - это результат пятилетнего президентства, когда в итоге "все слито в унитаз", заявил бывший советник его РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:18

2024-05-21T11:18

2024-05-21T11:18

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

алексей арестович*

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе - это результат пятилетнего президентства, когда в итоге "все слито в унитаз", заявил бывший советник его офиса Алексей Арестович* в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". "Пять лет назад Владимир Зеленский получил уникальный шанс изменить страну. Но это катастрофа, квалифицировать иначе чем катастрофа это нельзя. Возьмите предвыборную программу, что он там молол и лепетал, и сравните с тем, что есть, и вы поймете, что нас обманули", - сказал Арестович* на видео. Он отметил, что шанс изменить страну, предоставленный ему народом, упущен, "все слито в унитаз". При этом добавил, что "народ лишен надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено режимом Зеленского. "Повальное бегство от ответственности стало общим стилем государственного управления, подписываются только коррупционные решения. Результат пятилетнего президентства – отрицательное улучшение или, проще говоря – катастрофа", - резюмировал он. Как заявлял ранее РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук, Зеленский, отказавшись от проведения выборов на Украине, допустил узурпацию власти, загнал страну в правовой коллапс. Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд Украины.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, алексей арестович*