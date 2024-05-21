https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html

Зеленский больше не имеет права представлять Украину, заявил Медведчук

Зеленский больше не имеет права представлять Украину, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.05.2024

Зеленский больше не имеет права представлять Украину, заявил Медведчук

Владимир Зеленский больше не имеет права представлять Украину на международной арене, заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:34

2024-05-21T08:34

2024-05-21T10:26

в мире

украина

виктор медведчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не имеет права представлять Украину на международной арене, заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук."Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — сказал он.Так Медведчук ответил на вопрос, может ли Зеленский представлять Украину на международной арене с 21 мая.По словам председателя движения, глава киевского режима "уже не представляет Украину, его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы".Медведчук отметил, что при Зеленском республика перестала существовать экономически, политически, а "с 21 мая 2024 года Зеленский потерял свою легитимность, пробито очередное дно".Срок полномочий главы соседней страны истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.При этом, как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве будут анализировать ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947329214.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947324187.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, виктор медведчук