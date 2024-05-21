https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947329214.html

В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины

В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины - РИА Новости, 21.05.2024

В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины

Владимир Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:25

2024-05-21T08:25

2024-05-21T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

василий небензя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который обрек украинский народ на лишения и слезы. Отныне Зеленский самозванец, который осознает, что его тучные времена подошли к завершению", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, которого ненавидит собственный народ. "Но Зеленский упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", - сказал депутат. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, василий небензя