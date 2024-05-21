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В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947329214.html
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины - РИА Новости, 21.05.2024
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины
Владимир Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:25
2024-05-21T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
василий небензя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который обрек украинский народ на лишения и слезы. Отныне Зеленский самозванец, который осознает, что его тучные времена подошли к завершению", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, которого ненавидит собственный народ. "Но Зеленский упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", - сказал депутат. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Василий Небензя
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины

Депутат Шеремет: Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
Вчера, 08:00
"Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который обрек украинский народ на лишения и слезы. Отныне Зеленский самозванец, который осознает, что его тучные времена подошли к завершению", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, которого ненавидит собственный народ. "Но Зеленский упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", - сказал депутат.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВасилий Небензя
 
 
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