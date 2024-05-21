https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947324187.html
Медведчук заявил о правовом коллапсе на Украине из-за Зеленского
Медведчук заявил о правовом коллапсе на Украине из-за Зеленского - РИА Новости, 21.05.2024
Медведчук заявил о правовом коллапсе на Украине из-за Зеленского
Владимир Зеленский, отказавшись от проведения выборов на Украине, допустил узурпацию власти, загнал страну в правовой коллапс, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:02
2024-05-21T07:02
2024-05-21T07:03
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшись от проведения выборов на Украине, допустил узурпацию власти, загнал страну в правовой коллапс, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук."Фактически Зеленский загнал государство Украину в правовой коллапс. Это открытая узурпация власти, которая противоречит конституции Украины", - сказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947321434.html
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Украина, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Медведчук заявил о правовом коллапсе на Украине из-за Зеленского
Медведчук: отказавшись от выборов, Зеленский загнал Украину в правовой коллапс