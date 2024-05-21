https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947321434.html

Подписанные Зеленским документы теперь станут бумажками, считает политолог

Подписанные Зеленским документы теперь станут бумажками, считает политолог - РИА Новости, 21.05.2024

Подписанные Зеленским документы теперь станут бумажками, считает политолог

Законность пребывания Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам, все подписанные им после окончания... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:52

2024-05-21T05:52

2024-05-21T06:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Законность пребывания Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам, все подписанные им после окончания срока президентства документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. "С 21 мая законность пребывания Зеленского на посту руководителя Украины вызывает вопросы даже по украинским законам. Ясно, что сейчас они придумают какую-то справку, конституционный суд что-то там выпишет, но по большому счету его пребывание на посту руководителя страны, главнокомандующего – незаконно. И тогда кто он? Для нас это важно в контексте переговоров. Это не может быть неважно. Потому что любая бумажка, подписанная Зеленским после 21 мая будет абсолютно недействительной, в случае, если кто-то захочет ее оспорить, ее можно будет на гвоздик в сортире повесить", - сказал Михеев. Эксперт считает, что любой человек, сменивший Зеленского на посту, в будущем сможет оспорить все то, что он будет делать после окончания срока полномочий. В этом случае гарантий выполнения каких-либо соглашений и результатов переговоров с Зеленским нет, сказал Михеев. По мнению политолога, решение не проводить выборы президента в назначенный срок было принято Зеленским под давлением США. "Я, кстати, убежден, что американцы заставили Зеленского не проводить выборы. Потому что в таком статусе он им более удобен. В таком статусе у него меньше пресловутой легитимности, меньше свободы действий, у него нет мандата, подтвержденного на выборах, его можно в любой момент заменить на кого угодно. Для них это удобно", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин на конференции в Китае заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей михеев, владимир путин