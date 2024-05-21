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Зеленский будет цепляться за власть до последнего, уверен Сальдо - РИА Новости, 21.05.2024
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05:42 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947320970.html
Зеленский будет цепляться за власть до последнего, уверен Сальдо
Зеленский будет цепляться за власть до последнего, уверен Сальдо - РИА Новости, 21.05.2024
Зеленский будет цепляться за власть до последнего, уверен Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский будет цепляться за президентское кресло до последнего, так как лишиться для него... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:42
2024-05-21T05:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский будет цепляться за президентское кресло до последнего, так как лишиться для него власти смерти подобно. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "Зеленский будет цепляться за власть до последней возможности. Лишиться власти для него сейчас смерти подобно. Он натворил столько преступлений, что любая следующая власть, пусть даже такая же антироссийская, привлечет его к уголовной ответственности", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, сегодня Зеленский крепко уцепился за власть и не собирается ее "выпускать из своих лап". "А его оголтелый военно-политический курс для Украины самоубийственен", - подчеркнул губернатор. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, василий небензя
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Василий Небензя
Зеленский будет цепляться за власть до последнего, уверен Сальдо

Сальдо: для Зеленского лишиться власти подобно смерти

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский будет цепляться за президентское кресло до последнего, так как лишиться для него власти смерти подобно.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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"Зеленский будет цепляться за власть до последней возможности. Лишиться власти для него сейчас смерти подобно. Он натворил столько преступлений, что любая следующая власть, пусть даже такая же антироссийская, привлечет его к уголовной ответственности", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, сегодня Зеленский крепко уцепился за власть и не собирается ее "выпускать из своих лап".
"А его оголтелый военно-политический курс для Украины самоубийственен", - подчеркнул губернатор.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоВасилий Небензя
 
 
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