https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html

В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024

В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:44

2024-05-21T03:44

2024-05-21T07:34

в мире

украина

стефан дюжаррик

оон

владимир зеленский

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал он.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947316746.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, стефан дюжаррик, оон, владимир зеленский, владимир путин, россия