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В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024
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03:44 21.05.2024 (обновлено: 07:34 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947317219.html
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T03:44
2024-05-21T07:34
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал он.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html
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в мире, украина, стефан дюжаррик, оон, владимир зеленский, владимир путин, россия
В мире, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

В ООН заявили о намерении и дальше считать Зеленского президентом Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
00:34
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Зеленский открыто солгал западным СМИ
03:32
 
В миреУкраинаСтефан ДюжаррикООНВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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