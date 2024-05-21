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Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира", - сказал Смирнов. По его словам, международное сообщество должно осудить узурпацию власти на Украине. "Данный факт указывает на то, что уже сегодня международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора Зеленского и установлению легитимной власти на Украине", - сказал Смирнов. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, василий небензя, оон, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Василий Небензя, ООН, В мире
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
Эксперт Смирнов: международное сообщество должно свергнуть Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России
при ООН Василий Небензя
, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
"С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира", - сказал Смирнов.
По его словам, международное сообщество должно осудить узурпацию власти на Украине.
"Данный факт указывает на то, что уже сегодня международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора Зеленского и установлению легитимной власти на Украине", - сказал Смирнов.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.