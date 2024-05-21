Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 21.05.2024 (обновлено: 01:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая
Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:34
2024-05-21T01:02
украина
россия
владимир зеленский
заур смирнов
василий небензя
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность. "С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира", - сказал Смирнов. По его словам, международное сообщество должно осудить узурпацию власти на Украине. "Данный факт указывает на то, что уже сегодня международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора Зеленского и установлению легитимной власти на Украине", - сказал Смирнов. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947305594.html
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947270728.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, василий небензя, оон, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Василий Небензя, ООН, В мире
Эксперт объяснил, что страны мира должны сделать с Зеленским после 20 мая

Эксперт Смирнов: международное сообщество должно свергнуть Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти, международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Опаздывают на год. Зеленский обрушился на союзников с претензиями
Вчера, 23:32
"С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира", - сказал Смирнов.
По его словам, международное сообщество должно осудить узурпацию власти на Украине.
"Данный факт указывает на то, что уже сегодня международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора Зеленского и установлению легитимной власти на Украине", - сказал Смирнов.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Вчера, 18:43
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВасилий НебензяООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала