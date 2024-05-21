Лавров процитировал Киплинга, говоря о попытках Запада влиять на Восток
Лавров: Запад вопреки Киплингу пытается сойтись с Востоком и подмять его
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком, но и подмять его под себя, но у них не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком и подмять Восток под себя, я думаю, это не получится. Проблема евразийской безопасности, о которой я говорил, она, конечно, предполагает активизацию всех нас, и стран континента, и организаций, которые здесь созданы, включая ШОС, в качестве одной из наиболее эффективных, мобилизацию на то, чтобы взять в свои руки развитие и порядки, которые здесь мы должны сами устанавливать", - сказал Лавров журналистам.
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Он подчеркнул, что никто не против различных форматов взаимодействия, общения в формате "Центральная Азия+", но в случае с США и Евросоюзом, такие форматы используются для попыток влезть во все сферы жизнедеятельности страны, в организацию деятельности любого Центральноазиатского государства. "Конечно, это говорит не о том, что Запад предлагает равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а пытается подмять под себя эти процессы, угрожая, требуя отчитываться о том, как они выполняют вторичные санкции, наши коллеги мне в беседах выражали возмущение такой бесцеремонностью и откровенной наглостью", - добавил глава МИД
По его словам, сейчас США пытаются нагнетать напряженность в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море, в том числе создавая подобные НАТО блоковые военные структуры, они также "внедряются" в повседневную жизнь в Центральной Азии.
"Мы вчера говорили об этом с нашими казахстанскими хозяевами, говорили сегодня об этом и с узбекским, таджикским министрами и говорили на заседании Совета министров иностранных дел", - заключил Лавров.