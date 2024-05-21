Рейтинг@Mail.ru
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 21.05.2024 (обновлено: 00:56 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:23
2024-05-21T00:56
в мире
израиль
сша
россия
мария захарова
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600940620_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_4fdd4c6745c38e025627460c75a37ec8.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой "паук, запутавшийся в своей паутине"."Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов", — написала Захарова в Telegram-канале. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. США и ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.
https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947283043.html
https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600940620_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_bae8d6f45e38e4aba7bb21358b638329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху

Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой "паук, запутавшийся в своей паутине".
«
"Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов", — написала Захарова в Telegram-канале.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС
Вчера, 20:00
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
США и ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Захарова прокомментировала заявление США о выходе МУС за пределы юрисдикции
30 апреля, 11:17
 
В миреИзраильСШАРоссияМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала