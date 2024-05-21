Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху
Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой "паук, запутавшийся в своей паутине".
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"Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов", — написала Захарова в Telegram-канале.
Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС
Вчера, 20:00
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
США и ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.