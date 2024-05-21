https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html

Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху

Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024

Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T00:23

2024-05-21T00:23

2024-05-21T00:56

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исмаил хания

международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой "паук, запутавшийся в своей паутине"."Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов", — написала Захарова в Telegram-канале. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. США и ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.

https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947283043.html

https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html

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