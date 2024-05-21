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Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 21.05.2024 (обновлено: 14:44 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/zaes-1947419145.html
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2024
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:28
2024-05-21T14:44
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Станция находится в зоне боевых действий. Регулярно и наши товарищи, и коллеги из МАГАТЭ фиксируют взрывы, фиксируют шумовые воздействия. То есть, конечно же, легче не становится. Но благодаря слаженной работе в первую очередь персонала и представителей МАГАТЭ мы еще раз можем заявить, что ситуация на станции находится под абсолютным контролем", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
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запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев

Лихачев: ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем благодаря слаженной работе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Станция находится в зоне боевых действий. Регулярно и наши товарищи, и коллеги из МАГАТЭ фиксируют взрывы, фиксируют шумовые воздействия. То есть, конечно же, легче не становится. Но благодаря слаженной работе в первую очередь персонала и представителей МАГАТЭ мы еще раз можем заявить, что ситуация на станции находится под абсолютным контролем", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссия
 
 
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