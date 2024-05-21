https://ria.ru/20240521/zaes-1947419145.html

Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев

Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2024

Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев

Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:28

2024-05-21T14:28

2024-05-21T14:44

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Станция находится в зоне боевых действий. Регулярно и наши товарищи, и коллеги из МАГАТЭ фиксируют взрывы, фиксируют шумовые воздействия. То есть, конечно же, легче не становится. Но благодаря слаженной работе в первую очередь персонала и представителей МАГАТЭ мы еще раз можем заявить, что ситуация на станции находится под абсолютным контролем", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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Кирилл Волков

запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия