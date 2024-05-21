https://ria.ru/20240521/zaes-1947419145.html
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2024
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:28
2024-05-21T14:28
2024-05-21T14:44
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под абсолютным контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Станция находится в зоне боевых действий. Регулярно и наши товарищи, и коллеги из МАГАТЭ фиксируют взрывы, фиксируют шумовые воздействия. То есть, конечно же, легче не становится. Но благодаря слаженной работе в первую очередь персонала и представителей МАГАТЭ мы еще раз можем заявить, что ситуация на станции находится под абсолютным контролем", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем, заявил Лихачев
Лихачев: ситуация на ЗАЭС под абсолютным контролем благодаря слаженной работе