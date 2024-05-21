Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу
Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на решение по ЮКОСу
Вход в здание нефтяной компании "ЮКОС". Архивное фото
ГААГА, 21 мая - РИА Новости. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Теа Тьердема.
"Мне только что сообщили, что кассационная жалоба была подана", - сказала Тьердема в ответ на вопрос о том, получил ли Верховный суд Нидерландов жалобу от России на решение по делу бывших акционеров ЮКОСа.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. У РФ было три месяца с момента решения Апелляционного суда, чтобы оспорить его в Верховном суде Нидерландов.
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