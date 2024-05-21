https://ria.ru/20240521/yukos-1947374058.html

Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу

Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу - РИА Новости, 21.05.2024

Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу

Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:03

2024-05-21T12:03

2024-05-21T12:32

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ГААГА, 21 мая - РИА Новости. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Теа Тьердема."Мне только что сообщили, что кассационная жалоба была подана", - сказала Тьердема в ответ на вопрос о том, получил ли Верховный суд Нидерландов жалобу от России на решение по делу бывших акционеров ЮКОСа.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. У РФ было три месяца с момента решения Апелляционного суда, чтобы оспорить его в Верховном суде Нидерландов.

https://ria.ru/20240220/yukos-1928195804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, россия, юкос, в мире