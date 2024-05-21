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Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу - РИА Новости, 21.05.2024
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12:03 21.05.2024 (обновлено: 12:32 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/yukos-1947374058.html
Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу
Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу - РИА Новости, 21.05.2024
Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу
Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:03
2024-05-21T12:32
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ГААГА, 21 мая - РИА Новости. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Теа Тьердема."Мне только что сообщили, что кассационная жалоба была подана", - сказала Тьердема в ответ на вопрос о том, получил ли Верховный суд Нидерландов жалобу от России на решение по делу бывших акционеров ЮКОСа.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. У РФ было три месяца с момента решения Апелляционного суда, чтобы оспорить его в Верховном суде Нидерландов.
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нидерланды, россия, юкос, в мире
Нидерланды, Россия, ЮКОС, В мире
Нидерланды получили от России жалобу на решение по ЮКОСу

Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на решение по ЮКОСу

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВход в здание нефтяной компании "ЮКОС"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вход в здание нефтяной компании "ЮКОС". Архивное фото
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ГААГА, 21 мая - РИА Новости. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Теа Тьердема.
"Мне только что сообщили, что кассационная жалоба была подана", - сказала Тьердема в ответ на вопрос о том, получил ли Верховный суд Нидерландов жалобу от России на решение по делу бывших акционеров ЮКОСа.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. У РФ было три месяца с момента решения Апелляционного суда, чтобы оспорить его в Верховном суде Нидерландов.
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
20 февраля, 00:25
 
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