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Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9 - РИА Новости, 21.05.2024
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10:43 21.05.2024 (обновлено: 12:17 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/yemen-1947351880.html
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9 - РИА Новости, 21.05.2024
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9
Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:43
2024-05-21T12:17
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ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9, сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Байда. Самолет был атакован ракетой класса "земля-воздух" местного производства, фотодоказательства успешной атаки будут предъявлены позже", - сказал Сариа.Он отметил, что "вооруженные силы Йемена продолжают развивать свой оборонный потенциал для противостояния американо-британской агрессии против нашей страны и продолжают проводить военные операции во имя победы угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся блокада сектора Газа и агрессия против палестинского народа".Несколько дней назад хуситам также удалось сбить американский беспилотник того же типа в воздушном пространстве северо-западной провинции Мариб, контроль над которой они делят с правительственными войсками.
https://ria.ru/20240518/pozhar-1946854632.html
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Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9

Силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9, сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Байда. Самолет был атакован ракетой класса "земля-воздух" местного производства, фотодоказательства успешной атаки будут предъявлены позже", - сказал Сариа.
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Он отметил, что "вооруженные силы Йемена продолжают развивать свой оборонный потенциал для противостояния американо-британской агрессии против нашей страны и продолжают проводить военные операции во имя победы угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся блокада сектора Газа и агрессия против палестинского народа".
Несколько дней назад хуситам также удалось сбить американский беспилотник того же типа в воздушном пространстве северо-западной провинции Мариб, контроль над которой они делят с правительственными войсками.
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