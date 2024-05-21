https://ria.ru/20240521/yemen-1947351880.html
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9 - РИА Новости, 21.05.2024
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9
Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:43
2024-05-21T10:43
2024-05-21T12:17
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ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9, сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Байда. Самолет был атакован ракетой класса "земля-воздух" местного производства, фотодоказательства успешной атаки будут предъявлены позже", - сказал Сариа.Он отметил, что "вооруженные силы Йемена продолжают развивать свой оборонный потенциал для противостояния американо-британской агрессии против нашей страны и продолжают проводить военные операции во имя победы угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся блокада сектора Газа и агрессия против палестинского народа".Несколько дней назад хуситам также удалось сбить американский беспилотник того же типа в воздушном пространстве северо-западной провинции Мариб, контроль над которой они делят с правительственными войсками.
https://ria.ru/20240518/pozhar-1946854632.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йемен, сша
Над Йеменом сбили американский беспилотник MQ-9
Силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене американский беспилотник MQ-9, сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Байда. Самолет был атакован ракетой класса "земля-воздух" местного производства, фотодоказательства успешной атаки будут предъявлены позже", - сказал Сариа.
Он отметил, что "вооруженные силы Йемена продолжают развивать свой оборонный потенциал для противостояния американо-британской агрессии против нашей страны и продолжают проводить военные операции во имя победы угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся блокада сектора Газа и агрессия против палестинского народа".
Несколько дней назад хуситам также удалось сбить американский беспилотник того же типа в воздушном пространстве северо-западной провинции Мариб
, контроль над которой они делят с правительственными войсками.