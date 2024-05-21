https://ria.ru/20240521/yabloko-1947348437.html

На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма

На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 21.05.2024

На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма

Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:38

2024-05-21T10:38

2024-05-21T10:38

происшествия

яблоко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. "На зампреда приморского "Яблока" Марину Железнякову заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за поздравление с Днем Победы. В квартире Железняковой прошел обыск. Силовики изъяли технику и документы. Об уголовном деле, открытом 24 апреля, гражданская активистка узнала в день обыска. С ней работает адвокат", - сообщает отделение партии. Отмечается, что дело возбуждено из-за поздравительного поста, сделанного в 2021 году, где следствие увидело "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы. В региональном СУСК пока не комментируют информацию об уголовном деле.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, яблоко, приморский край