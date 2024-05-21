https://ria.ru/20240521/yabloko-1947348437.html
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 21.05.2024
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма
Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:38
2024-05-21T10:38
2024-05-21T10:38
происшествия
яблоко
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. "На зампреда приморского "Яблока" Марину Железнякову заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за поздравление с Днем Победы. В квартире Железняковой прошел обыск. Силовики изъяли технику и документы. Об уголовном деле, открытом 24 апреля, гражданская активистка узнала в день обыска. С ней работает адвокат", - сообщает отделение партии. Отмечается, что дело возбуждено из-за поздравительного поста, сделанного в 2021 году, где следствие увидело "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы. В региональном СУСК пока не комментируют информацию об уголовном деле.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, яблоко, приморский край
Происшествия, Яблоко, Приморский край
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма
На зампреда приморского "Яблока" Железнякову завели дело о реабилитации нацизма
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову.
"На зампреда приморского "Яблока"
Марину Железнякову заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за поздравление с Днем Победы. В квартире Железняковой прошел обыск. Силовики изъяли технику и документы. Об уголовном деле, открытом 24 апреля, гражданская активистка узнала в день обыска. С ней работает адвокат", - сообщает отделение партии.
Отмечается, что дело возбуждено из-за поздравительного поста, сделанного в 2021 году, где следствие увидело "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы.
В региональном СУСК пока не комментируют информацию об уголовном деле.