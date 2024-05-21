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На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 21.05.2024
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10:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/yabloko-1947348437.html
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 21.05.2024
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма
Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:38
2024-05-21T10:38
происшествия
яблоко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову. "На зампреда приморского "Яблока" Марину Железнякову заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за поздравление с Днем Победы. В квартире Железняковой прошел обыск. Силовики изъяли технику и документы. Об уголовном деле, открытом 24 апреля, гражданская активистка узнала в день обыска. С ней работает адвокат", - сообщает отделение партии. Отмечается, что дело возбуждено из-за поздравительного поста, сделанного в 2021 году, где следствие увидело "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы. В региональном СУСК пока не комментируют информацию об уголовном деле.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html
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происшествия, яблоко, приморский край
Происшествия, Яблоко, Приморский край
На зампреда приморского "Яблока" завели дело о реабилитации нацизма

На зампреда приморского "Яблока" Железнякову завели дело о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Яблоко" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма на своего зампреда Марину Железнякову.
"На зампреда приморского "Яблока" Марину Железнякову заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за поздравление с Днем Победы. В квартире Железняковой прошел обыск. Силовики изъяли технику и документы. Об уголовном деле, открытом 24 апреля, гражданская активистка узнала в день обыска. С ней работает адвокат", - сообщает отделение партии.
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Отмечается, что дело возбуждено из-за поздравительного поста, сделанного в 2021 году, где следствие увидело "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до трех лет лишения свободы.
В региональном СУСК пока не комментируют информацию об уголовном деле.
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