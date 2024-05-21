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В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.05.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:29
2024-05-21T09:29
2024-05-21T09:58
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. сигнал тревоги объявили в 08.30 мск Полтавской и Харьковской областях, тревога звучит до сих пор. "Взрывы в Кременчугском районе", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги