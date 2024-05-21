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В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 21.05.2024 (обновлено: 09:58 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/vzryvy-1947334772.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.05.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:29
2024-05-21T09:58
в мире
полтавская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. сигнал тревоги объявили в 08.30 мск Полтавской и Харьковской областях, тревога звучит до сих пор. "Взрывы в Кременчугском районе", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html
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в мире, полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. сигнал тревоги объявили в 08.30 мск Полтавской и Харьковской областях, тревога звучит до сих пор.
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"Взрывы в Кременчугском районе", - говорится в сообщении телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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