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В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.05.2024

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:29

2024-05-21T09:29

2024-05-21T09:58

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. сигнал тревоги объявили в 08.30 мск Полтавской и Харьковской областях, тревога звучит до сих пор. "Взрывы в Кременчугском районе", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

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Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины