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Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ - РИА Новости, 21.05.2024
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14:08 21.05.2024
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Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ
Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ - РИА Новости, 21.05.2024
Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ
Иркутская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, рассмотрев участие банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:08
2024-05-21T14:08
иркутская область
втб (банк)
андрей костин (банкир)
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Иркутская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, рассмотрев участие банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона. Соглашение подписали во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Сотрудничество нацелено на дальнейшее развитие доступности финансовых услуг, реализацию инвестиционных проектов, мер поддержки среднего и малого бизнеса, появление новых программ кредитования. По словам Игоря Кобзева, подписанное соглашение о сотрудничестве станет основой для долгосрочных партнерских отношений. "Сегодня обсудили возможные направления взаимодействия: видим перспективы развития отношений в туристической, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. Рассмотрели возможность участия банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что на встрече обсудили участие банка ВТБ в реализации на территории Приангарья проекта "Карта жителя Иркутской области". Уже разработаны концепция и дорожная карта проекта. Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области по итогам 2023 года составил 54 миллиарда рублей. ВТБ занимает 23% рынка жилищного кредитования Иркутской области. При поддержке банка строится 206 тысяч квадратных метров жилья. Кроме этого, банк обслуживает в регионе более 400 тысяч активных клиентов.
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иркутская область, втб (банк), андрей костин (банкир), игорь кобзев
Иркутская область, ВТБ (банк), Андрей Костин (банкир), Игорь Кобзев

Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИРКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Иркутская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, рассмотрев участие банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Правительство Иркутской области и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона. Соглашение подписали во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Сотрудничество нацелено на дальнейшее развитие доступности финансовых услуг, реализацию инвестиционных проектов, мер поддержки среднего и малого бизнеса, появление новых программ кредитования.
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По словам Игоря Кобзева, подписанное соглашение о сотрудничестве станет основой для долгосрочных партнерских отношений.
"Сегодня обсудили возможные направления взаимодействия: видим перспективы развития отношений в туристической, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. Рассмотрели возможность участия банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства", - сообщил Игорь Кобзев.
Он также отметил, что на встрече обсудили участие банка ВТБ в реализации на территории Приангарья проекта "Карта жителя Иркутской области". Уже разработаны концепция и дорожная карта проекта.
Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области по итогам 2023 года составил 54 миллиарда рублей. ВТБ занимает 23% рынка жилищного кредитования Иркутской области. При поддержке банка строится 206 тысяч квадратных метров жилья. Кроме этого, банк обслуживает в регионе более 400 тысяч активных клиентов.
 
Иркутская областьВТБ (банк)Андрей Костин (банкир)Игорь Кобзев
 
 
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