https://ria.ru/20240521/vtb-1947412424.html

Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ

Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ - РИА Новости, 21.05.2024

Приангарье развивает сотрудничество с ВТБ

Иркутская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, рассмотрев участие банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:08

2024-05-21T14:08

2024-05-21T14:08

иркутская область

втб (банк)

андрей костин (банкир)

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Иркутская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, рассмотрев участие банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона. Соглашение подписали во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Сотрудничество нацелено на дальнейшее развитие доступности финансовых услуг, реализацию инвестиционных проектов, мер поддержки среднего и малого бизнеса, появление новых программ кредитования. По словам Игоря Кобзева, подписанное соглашение о сотрудничестве станет основой для долгосрочных партнерских отношений. "Сегодня обсудили возможные направления взаимодействия: видим перспективы развития отношений в туристической, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. Рассмотрели возможность участия банка в реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что на встрече обсудили участие банка ВТБ в реализации на территории Приангарья проекта "Карта жителя Иркутской области". Уже разработаны концепция и дорожная карта проекта. Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области по итогам 2023 года составил 54 миллиарда рублей. ВТБ занимает 23% рынка жилищного кредитования Иркутской области. При поддержке банка строится 206 тысяч квадратных метров жилья. Кроме этого, банк обслуживает в регионе более 400 тысяч активных клиентов.

https://ria.ru/20240520/shkola-1947290641.html

иркутская область

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Артем Смирнов

иркутская область, втб (банк), андрей костин (банкир), игорь кобзев