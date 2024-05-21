https://ria.ru/20240521/vsu-1947435543.html
Защита украинского офицера обжаловала его заочный арест в России
Защита украинского офицера обжаловала его заочный арест в России - РИА Новости, 21.05.2024
Защита украинского офицера обжаловала его заочный арест в России
Адвокат полковника ВСУ Андрея Матвиишина обжаловал его заочный арест по обвинению в массовых убийствах, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:03
2024-05-21T15:03
2024-05-21T15:24
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Адвокат полковника ВСУ Андрея Матвиишина обжаловал его заочный арест по обвинению в массовых убийствах, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в картотеке. Хамовнический суд Москвы 16 апреля заочно арестовал Матвиишина. Такую же меру избрали и в отношении полковников Павла Федосенко и Федора Ярошевича. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы. Как сообщал "Коммерсантъ", Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, Матвиишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ. В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.
https://ria.ru/20240515/arest-1946252236.html
https://ria.ru/20240328/rozysk-1936394359.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина
Защита украинского офицера обжаловала его заочный арест в России
Защита полковника ВСУ Матвиишина обжаловала его заочный арест в России
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Адвокат полковника ВСУ Андрея Матвиишина обжаловал его заочный арест по обвинению в массовых убийствах, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в картотеке.
Хамовнический суд Москвы 16 апреля заочно арестовал Матвиишина. Такую же меру избрали и в отношении полковников Павла Федосенко и Федора Ярошевича. Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.
Как сообщал "Коммерсантъ", Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, Матвиишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ.
В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску
, при котором погибли не менее 50 человек.