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Путин провел встречу со спикером Госдумы - РИА Новости, 21.05.2024
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21:39 21.05.2024 (обновлено: 21:45 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/vstrecha-1947533692.html
Путин провел встречу со спикером Госдумы
Путин провел встречу со спикером Госдумы - РИА Новости, 21.05.2024
Путин провел встречу со спикером Госдумы
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:39
2024-05-21T21:45
политика
россия
владимир путин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства."Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", - сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло.
https://ria.ru/20240521/putin-1947450262.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Путин провел встречу со спикером Госдумы

Путин провел встречу со спикером Госдумы Володиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спикер ГД Володин
Президент РФ Владимир Путин и спикер ГД Володин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спикер ГД Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства.
«
"Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", - сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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