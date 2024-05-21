https://ria.ru/20240521/vstrecha-1947533692.html

Путин провел встречу со спикером Госдумы

Путин провел встречу со спикером Госдумы - РИА Новости, 21.05.2024

Путин провел встречу со спикером Госдумы

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:39

2024-05-21T21:39

2024-05-21T21:45

политика

россия

владимир путин

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства."Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", - сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло.

https://ria.ru/20240521/putin-1947450262.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин