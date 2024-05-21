https://ria.ru/20240521/volga-1947483840.html

Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей

Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.05.2024

Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей

Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:15

2024-05-21T17:15

2024-05-21T17:15

экономика

авто

нижний новгород

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей, его реализует компания "Производство легковых автомобилей", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей", - сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024. "Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион", - добавили в компании. Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024: седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин, а также кроссоверы К30 и К40. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнёра.

https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html

https://ria.ru/20240513/gaz-1945527090.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, нижний новгород, россия