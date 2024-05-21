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Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.05.2024
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17:15 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/volga-1947483840.html
Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей
Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.05.2024
Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей
Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:15
2024-05-21T17:15
экономика
авто
нижний новгород
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей, его реализует компания "Производство легковых автомобилей", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей", - сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024. "Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион", - добавили в компании. Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024: седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин, а также кроссоверы К30 и К40. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнёра.
https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html
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экономика, авто, нижний новгород, россия
Экономика, Авто, Нижний Новгород, Россия
Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей

В запуск производства автомобилей Volga вложат более 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкНовый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Инвестиции в проект легковых автомобилей Volga, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей, его реализует компания "Производство легковых автомобилей", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей", - сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024.
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"Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион", - добавили в компании.
Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024: седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин, а также кроссоверы К30 и К40. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнёра.
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