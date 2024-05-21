Презентация новой линейки автомобилей Volga

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.
Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.
Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.
Инвестиции в проект, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей
Инвестиции в проект, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей
Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.
Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.