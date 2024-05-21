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Презентация новой линейки автомобилей Volga - РИА Новости, 21.05.2024
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17:18 21.05.2024 (обновлено: 22:19 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/volga-1947471360.html
Презентация новой линейки автомобилей Volga
Презентация новой линейки автомобилей Volga - РИА Новости, 21.05.2024
Презентация новой линейки автомобилей Volga
На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" продемонстрировали новую линейку автомобилей Volga. Подробности — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:18
2024-05-21T22:19
фото
автомобили
россия
нижний новгород
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На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" продемонстрировали новую линейку автомобилей Volga. Подробности — в фотоленте ria.ru.
россия
нижний новгород
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
фото, фото, автомобили, россия, нижний новгород
Фото, Автомобили, Россия, Нижний Новгород

Презентация новой линейки автомобилей Volga

Читать ria.ru в
На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" продемонстрировали новую линейку автомобилей Volga. Подробности — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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1 из 6
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Новый автомобиль Volga C40 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде

На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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2 из 6
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанк

Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.

Новый автомобиль Volga C40 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде

Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.

© РИА Новости / Александр Юрьев
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3 из 6
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.

Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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4 из 6
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанк

Инвестиции в проект, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей

Новый автомобиль Volga C40 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде.

Инвестиции в проект, включая разработку компонентой базы и запуск серийного производства в Нижнем Новгороде, превысят 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Юрьев
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5 из 6
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанк

Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.

Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде

Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.

© РИА Новости / Александр Юрьев
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6 из 6
 
ФотоАвтомобилиРоссияНижний Новгород
 
 
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