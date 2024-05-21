https://ria.ru/20240521/volga-1947395214.html

Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40

Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40 - РИА Новости, 21.05.2024

Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40

Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:12

2024-05-21T13:12

2024-05-21T15:25

авто

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей. В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.

https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, экономика, михаил мишустин