https://ria.ru/20240521/volga-1947395214.html
Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40
Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40 - РИА Новости, 21.05.2024
Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40
Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:12
2024-05-21T13:12
2024-05-21T15:25
авто
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей. В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, михаил мишустин
Авто, Экономика, Михаил Мишустин
Первой моделью возрожденного бренда Volga станет седан C40
В Нижнем Новгороде начнут возрождение бренда Volga с запуска в серию седана C40
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Первым станет седан Volga С40", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об очередности старта производства моделей. В целом выпуск всех трех новинок бренда, включая кроссоверы Volga К30 и Volga К40, планируется в текущем году, добавили в пресс-службе.
Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.