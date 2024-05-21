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В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga - РИА Новости, 21.05.2024
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11:50 21.05.2024 (обновлено: 22:21 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga - РИА Новости, 21.05.2024
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga
На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:50
2024-05-21T22:21
россия
михаил мишустин
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера. На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла. Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными. "У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — сказал глава правительства. Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в "Алабуге".
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Новые автомобили бренда Volga на выставке в Нижнем Новгороде
Новые автомобили бренда Volga впервые представлены на выставке в Нижнем Новгороде, с линейкой ознакомился Мишустин.
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россия, михаил мишустин, авто
Россия, Михаил Мишустин, Авто
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

На выставке в Нижнем Новгороде впервые представили новые автомобили Volga

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.
© РИА Новости / Александр АстафьевАвтомобиль VOLGA C40
Автомобиль VOLGA C40 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Автомобиль VOLGA C40
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.
Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.
"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — сказал глава правительства.
Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в "Алабуге".
Новый автомобиль Volga К30 в павильоне марки VOLGA на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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